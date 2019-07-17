Футбол
«Челси» Романа Абрамовича представил форму с флагом РоссииЧемпионат 10:00
Русский след Местами на форме явно прослеживается российский триколор. Как бы напоминая всем, что владельцем клуба до сих пор остаётся бизнесмен из России Роман Абрамович. Но вряд ли пасхалка в виде российского флага — прямое указание сверху: в серьёзных клубах это так не работает.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:04, Вашингтон
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