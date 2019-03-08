Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaksRT на русском 16:25

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
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Мэннинг заключен под стражу за отказ давать показания по делу Wikileaks

Вести.Ru15:29

СМИ сообщили об аресте информатора WikiLeaks

РИА Новости11:44

Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг арестована за отказ давать показания перед Большим жюри в штате Вирджиния

Эхо Москвы14:31

Информатора Wikileaks Челси Мэннинг взяли под арест за отказ дать показания

Интерфакс11:50

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

RT на русском16:25

AP: в США информатора WikiLeaks Мэннинг взяли под стражу из-за отказа от дачи показаний

ТАСС11:40

Челси Мэннинг арестовали после отказа дать показания о WikiLeaks

Газета.Ru11:19
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Челси Мэннинг
Американская общественная и политическая деятельница, бывшая военнослужащая армии США. В частности, её известность связана с раскрытием большого объёма секретных документов и передаче их «WikiLeaks».
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