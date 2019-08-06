Снаряды на складе хранения артиллерийских боеприпасов в Ачинске начали взрываться 5 августа. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что причиной ЧП мог стать человеческий фактор. Из опасной зоны были эвакуированы почти 10 тысяч человек.

Человек пропал без вести после взрывов под Ачинском

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Здоровье Назван российский регион, в котором работает всего один онколог В Ненецком автономном округе работает всего один врач-онколог, проблемная ситуация с медиками этой специальности сложилась и еще в нескольких регионах России.

Армия и оружие На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze - 2019 завершились победой России – с таким мнением в газете "День" выступил украинский политолог Михаил Гончар.

Шоу-бизнес Рустам Солнцев опубликовал фото с возлюбленной Шоумен Рустам Солнцев любит подержать публику в напряжении, возможно, именно поэтому издательство «Эксмо» заказало у него книгу про историю хайпа на Руси.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Игры Фанат разбил PS4 из-за китайской игры, похожей на The Legend of Zelda: Breath of the Wild Любители The Legend of Zelda: Breath of the Wild устроили акцию протеста из-за того, что Genshin Impact крайне похожа на RPG от Nintendo.

Политика Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия СПЧ готовит обращения в связи с действиями силовиков 27 июля и 3 августа Напомним, по итогам акции 27 июля портал «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 из 3500 участников.

Происшествия 60 человек подрались в центре Москвы Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.

Политика Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.

Политика Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США, а также не исключает введение повышенных импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, закупленную в Соединенных Штатах после 3 августа.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору красного вина По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.

Финансы Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снизился на 37 копеек до 65,17 руб. Курс евро упал на 35 копеек, до 73,01 рубля, Ранее сообщалось, что нефть марки Brent выросла до $60,47 за баррель.

Гаджеты В России представили недорогой смартфон Philips S397 В России представили новый недорогой смартфон Philips S397, который получил крупный 5,7-дюймовый дисплей и продвинутые параметры.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Экономика МВФ рассказал о влиянии цен на нефть и санкций на российскую экономику Эксперты организации полагают, что уменьшение цен на топливо привело к падению роста ВВП на 0,65 процентного пункта Отмечается, что на российской экономике также негативно отразилась жесткая бюджетная политика, санкционное давление, а также финансовые и кредитно-денежные факторы.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Политика Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью» всех войн Возможная война с Ираном была бы "матерью" всех войн, заявил президент страны Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.

Политика ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы «Заказана повторная графологическая экспертиза по жалобам кандидатов, ЦИК проводит экспертизу с экспертами, ранее не принимавшими участие в этих экспертизах на уровне центрального аппарата МВД», — сообщил «РИА Новости» руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Политика В Германии рассказали о новой холодной войне России и США Добыча и экспорт газа могут стать причиной новой холодной войны между США и Россией.