Кино

Человек-паук покидает киновселенную MarvelРИА Новости 04:25

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
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Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

Газета.Ru03:35

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Телеканал 360°05:41

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

РИА Новости04:25

СМИ: Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel из-за конфликта Sony и Disney

ТАСС03:49

Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

РБК06:21

Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel

Lenta.ru02:45

СМИ: Disney и Sony не могут найти будущее Человека-паука в киновселенной Marvel

Игромания.рувчера в 16:20
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Футбол

«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Баскетбол

Сборная России по баскетболу сделала футболки в поддержку Блатта

Сборная России по баскетболу поддержала бывшего наставника национальной команды Дэвида Блатта.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений.
Обновлено в 07:45
Политика

Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Политика

СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии

В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Политика

Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине

Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Общество

Минпросвещения не будет рекомендовать школам проводить торжественные линейки 1 сентября

Торжественные линейки в честь Дня знаний, которым начинается новый учебный год в России и который отмечается обычно 1 сентября, начиная с 1984 года, могут пройти вне зависимости от начала занятий.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Космос

Трампа убеждают выплатить $2 млрд создателям первой частной базы на Луне

Гингрич предлагает учредить приз в размере $2 млрд для первой частной компании, которая доставит граждан США на Луну и обустроит там постоянную базу.
Обновлено в 04:29
Происшествия

ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Космос

Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»

Обновлено в 02:19
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Политика

Девушке Бориса Джонсона отказали во въезде в США

Обновлено в 07:27
Общество

В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Наука

Открытие связи вкуса и стволовых клеток ускорит регенерацию зубов

Обновлено вчера в 07:01
Политика

Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа

Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
Политика

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Политика

Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа

Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Футбол

Зобнин призвал болельщиков «Спартака» покупать абонементы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам команды.
Обновлено в 07:47
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым встречу в «нормандском формате»

Возможность встречи в «нормандском формате» глава МИД ФРГ планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 06:58
Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

В Совфеде предложили расширить G7 до G10

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил модернизировать "Большую семерку" (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай.
Обновлено в 02:14
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

Обновлено в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
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Кевин Файги
Американский продюсер
Американский продюсер и глава Marvel Studios, известный благодаря продюсированию высокобюджетных экранизаций комиксов компании Marvel Entertainment. Газета The New York Times в 2011 году назвала Файги «одним из самых могущественных людей в кино».
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