Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика В Киеве прокомментировали возможность возвращения России в G8 Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Культура В Саудовской Аравии откроют две академии искусств Две академии искусств поручено открыть властями Саудовской Аравии министерству культуры страны, пишет Saudi Gazette.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Общество Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании Вспышка инфекционной болезни листериоз зафиксирована в Испании, российским гражданам рекомендуется учитывать это при планировании поездок в эту страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика Путин впервые отреагировал на митинги в Москве Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном впервые отреагировал на протестные акции в Москве, передает РИА "Новости".

Происшествия В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.

Политика Макрон после встречи с Путиным написал пост о России на русском языке Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным написал на своей страничке в Facebook пост о РФ на русском языке.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Авто Двигатель Aurus применят в малой авиации На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.

Политика Россия может выдать Украине пятерых заключенных Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель.

Общество В семи регионах России отмечен рост числа безработных За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах, в семи субъектах РФ отмечен рост: в республиках Алтай и Татарстан, Чувашской, Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, в Омской и Владимирской областях.

Происшествия В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.

Политика В Вашингтоне заявили, что следят за перемещениями иранского танкера в Средиземноморье 15 августа Гибралтар освободил судно, в понедельник танкер покинул Гибралтар В понедельник представитель пресс-службы Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты предупредили Грецию и другие страны средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера.

Общество Самым популярным школьным товаром на «Яндекс.Маркете» стали рюкзаки Аналитики проанализировали спрос в летний период и отметили, что на «Маркете» наибольшей популярностью пользовались рюкзаки.

Футбол Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Происшествия Три человека погибли при пожаре под Красноярском Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, добавляет агентство. Причина пожара устанавливается.

Кино «Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.