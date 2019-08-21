Кино
Человек-паук покидает киновселенную MarvelРИА Новости 04:25
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
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СМИ: Disney и Sony не могут найти будущее Человека-паука в киновселенной Marvel
Игромания.рувчера в 16:20
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Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
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