Футбол
«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подрядMetaratings 14:45
Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу. Третье место в чемпионате занял клуб «Университет-Нева», обыгравший «Динамо-Виктор» из Ставрополя.
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Президент подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам.
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Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
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Наука
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Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
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Общество
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Первое затрагивает проблему водоснабжения Яшалты, житель села просил оказать содействие в проведении работ по замене разводящих водопроводных сетей.
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Теннис
Нисикори победил Джере в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Три автомобиля столкнулись в Подмосковье
"В 18:00 на 32 км дороги А-107 в Дмитровском городском округе водитель легкового автомобиля, двигаясь по обочине, зацепил грузовой автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:55
Политика
На Украине сменят правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
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Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков отрицает свою вину в убийстве замглавы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, но на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
В Киеве рассказали о конце украинской военной промышленности
Несмотря на модернизацию армии и сотрудничество с НАТО, украинская «оборонка» уже практически остановила деятельность.
Обновлено в 08:57
Политика
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал критику в свой адрес со стороны актрисы Меган Маркл, жены британского принца Гарри.
Обновлено в 18:48
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Футбол
На финальный матч между «Арсеналом» и «Челси» можно было попасть бесплатно. Организаторы старались спасти статистику посещаемости
Как сообщает The Times, организаторы финала Лиги Европы в Баку бесплатно запускали на стадион всех желающих для лучшей заполняемости стадиона.
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В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
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Кино
Pixar показала первый трейлер мультфильма Onward
Легендарная студия Pixar, ставшая знаменитой после «Истории игрушек» и «В поисках Немо», выпустила первый короткий трейлер своего нового полнометражного мультфильма Onward («Вперёд»).
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Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48
Общество
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Здоровье
Детский сад в Котласе закрыли из-за сальмонеллы
Детский сад «Незабудка» в городе Котлас Архангельской области приостановил работу из-за группового заболевания детей.
Обновлено в 10:18
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
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Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
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