Футбол
«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подрядMetaratings 14:45
Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу. Третье место в чемпионате занял клуб «Университет-Нева», обыгравший «Динамо-Виктор» из Ставрополя.
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Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
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Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
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Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности
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Обновлено в 11:15
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«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
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