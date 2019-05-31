Футбол

«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подрядMetaratings 14:45

Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу. Третье место в чемпионате занял клуб «Университет-Нева», обыгравший «Динамо-Виктор» из Ставрополя.
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Дмитрий Санталов: «„Чеховские медведи“ абсолютно заслуженно стали чемпионами»

Спорт-Экспресс20:09

«Чеховские медведи» в 18-й раз подряд выиграли чемпионат России

РИА Новости14:13

«Спартак» – «Чеховские медведи» – 23:27, 31 мая, Суперлига-2018/19, обзор

Чемпионат14:25

«Чеховские медведи» в 18-й раз подряд стали чемпионами России

Матч ТВ14:04

Президент ФГР — о 18-м подряд чемпионстве чеховцев: «Финал Суперлиги получился обалденным»

Sport24.ru15:08

«Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подряд

Советский спорт14:13

Самая сложная победа «Медведей». Чеховские гандболисты 18-й раз выиграли чемпионат России

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