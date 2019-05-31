«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подрядMetaratings вчера в 14:45

Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу. Третье место в чемпионате занял клуб «Университет-Нева», обыгравший «Динамо-Виктор» из Ставрополя.

«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд

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