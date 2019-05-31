Футбол
«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подрядMetaratings вчера в 14:45
Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу. Третье место в чемпионате занял клуб «Университет-Нева», обыгравший «Динамо-Виктор» из Ставрополя.
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Дмитрий Санталов: «„Чеховские медведи“ абсолютно заслуженно стали чемпионами»
Спорт-Экспрессвчера в 20:09
Президент ФГР — о 18-м подряд чемпионстве чеховцев: «Финал Суперлиги получился обалденным»
Sport24.ruвчера в 15:08
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