«Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подрядСоветский спорт 14:13

Чеховские медведи обыграли Спартак со счетом 27:23 в третьем матче финальной серии чемпионате России (2-1 в серии до двух побед). Подмосковный клуб завоевал титул в 18-й раз подряд с сезона-2001/02.

«Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подряд

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