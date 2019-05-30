Футбол
«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧРСоветский спорт 16:24
Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ). Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Санталов (Чеховские медведи) 11 мячей.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
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Форвард «Зальцбурга» забил 9 голов в одном матче молодежного ЧМ
В рамках ЧМ (U-20) сборная Норвегии разгромила команду Гондураса со счетом 12:0. Примечательно, что сразу 9 мячей на свой счет записал норвежец Эрлинг Халанд, который принадлежит "Зальцбургу".
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Армия и оружие
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Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
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В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
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Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
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Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Финансы
СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины
Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Шесть человек погибли из-за серии взрывов в Ираке
Шесть человек погибли в результате серии взрывов в иракском городе Киркуке.
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Политика
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Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
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Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
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Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Ариана Гранде отменила часть турне из-за аллергии на томаты
Популярная исполнительница Ариана Гранде столкнулась с неприятностью: у звезды случилась сильнейшая аллергия на томаты.
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Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено в 11:44
Футбол
Чалов ответил, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Форвард сборной России и московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, за кого будет болеть в финальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:56
Футбол
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Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 15:58
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Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
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Здоровье
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Политика
Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21
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Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе
Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.
Обновлено в 06:00
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24