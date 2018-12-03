Политика
Чехию призвали увеличить расходы на оборону, чтобы противодействовать «агрессии» РФ в Арктике. Соответствующую информацию приводит RT.
Экономика сегодня01:51
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Чехию призвали больше инвестировать в оборону, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике.RT на русскомвчера в 23:00
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Политика
Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение
Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.
Обновлено в 03:17
Политика
Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что китайские власти согласились «снизить и отменить пошлины на автомобили, которые ввозятся в Китай из США».
Обновлено в 03:18
Политика
Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ
Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 02:44
Политика
Премьер-министр Башкирии ушёл в отставку
Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушёл в отставку.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Обновлено в 03:02
Политика
Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово
Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной Республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV.
Обновлено в 03:13
Политика
В Общественной палате предложили изменить систему учета волонтеров
Общественная палата (ОП) РФ выступила с инициативой изменить систему учета добровольцев в стране в зависимости от видов их деятельности.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год
Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.
Обновлено в 02:52
Политика
Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 02:53
Политика
Из-за Порошенко Украина теряет союзников, заявили в Верховной раде
Провокация с нарушением украинскими судами российской границы в Черном море была выгодна лишь президенту Украины Петру Порошенко, который, тем не менее, не смог найти поддержки у мировых держав и добиться введения военного положения в стране на два месяца, считает лидер политической партии "Наши", депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 03:16
Политика
Гройсман назвал «Северный поток-2» формой скрытой войны против Европы
Газопровод «Северный поток-2» является геополитическим оружием России и формой скрытой войны против Европы и европейских потребителей, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 03:17
Политика
МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма
Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Американские истребители оказались в силах рассорить США и Британию
Обновлено в 03:10
Политика
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 декабря в Милане
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 5 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Милане, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
Обновлено в 03:13