Чехию призвали больше инвестировать в оборону, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике.

с чего всё началось

Чехию призвали увеличить расходы на оборону, чтобы противодействовать «агрессии» РФ в Арктике. Соответствующую информацию приводит RT.

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