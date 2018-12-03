Политика

Чехию призвали противодействовать «агрессии РФ» в Арктике
Экономика сегодня
01:51

Чехию призвали увеличить расходы на оборону, чтобы противодействовать «агрессии» РФ в Арктике. Соответствующую информацию приводит RT.
Экономика сегодня01:51
с чего всё началось

Чехию призвали противостоять «российской агрессии» в Арктике

Чехию призвали больше инвестировать в оборону, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Дипломат из США посоветовала Чехии применить «неморские методы» для противостояния «агрессии РФ» в Арктике

Народные новости02:21

Чехия увидела «агрессию РФ» в Арктике

РЕН ТВ02:10

Чехию призвали противодействовать «агрессии РФ» в Арктике

Экономика сегодня01:51

Чехию призывают противостоять «агрессии РФ» в Арктике «неморскими методами»

ФАН00:39

Чехию призвали вооружиться для сопротивления России в Арктике

Взгляд.ру00:38

Чехию призвали увеличить расходы на оборону для противодействия «российской агрессии» в Арктике

Инфорос02:43

Чехию призвали больше инвестировать в оборону для борьбы с «российской агрессией» в Арктике

RT на русском00:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:20, Ашберн
Политика

Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение

Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.
Обновлено в 03:17
Политика

Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что китайские власти согласились «снизить и отменить пошлины на автомобили, которые ввозятся в Китай из США».
Обновлено в 03:18
Политика

Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине

Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ

Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 02:44
Политика

Премьер-министр Башкирии ушёл в отставку

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушёл в отставку.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Обновлено в 03:02
Политика

Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово

Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной Республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV.
Обновлено в 03:13
Политика

В Общественной палате предложили изменить систему учета волонтеров

Общественная палата (ОП) РФ выступила с инициативой изменить систему учета добровольцев в стране в зависимости от видов их деятельности.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год

Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.
Обновлено в 02:52
Политика

Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 02:53
Политика

Из-за Порошенко Украина теряет союзников, заявили в Верховной раде

Провокация с нарушением украинскими судами российской границы в Черном море была выгодна лишь президенту Украины Петру Порошенко, который, тем не менее, не смог найти поддержки у мировых держав и добиться введения военного положения в стране на два месяца, считает лидер политической партии "Наши", депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 03:16
Политика

Гройсман назвал «Северный поток-2» формой скрытой войны против Европы

Газопровод «Северный поток-2» является геополитическим оружием России и формой скрытой войны против Европы и европейских потребителей, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 03:17
Политика

МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма

Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Американские истребители оказались в силах рассорить США и Британию

Обновлено в 03:10
Политика

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 декабря в Милане

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 5 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Милане, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
Обновлено в 03:13
ещё по теме
Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное