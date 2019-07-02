Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпанийГазета.Ru 05:19
Ранее "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Прагу из-за решения властей Чехии. Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
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