Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпанийГазета.Ru 05:19

Ранее "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Прагу из-за решения властей Чехии. Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
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с чего всё началось
Утром 2 июля Минтранс России выдал авиакомпании Czech Airlines разрешение совершать полеты, оно действует до 7 июля, сообщили
 в Министерстве транспорта Чехии.
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