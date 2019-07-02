с чего всё началось

Ранее "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Прагу из-за решения властей Чехии. Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Шоу-бизнес Тимати заплатит миллион рублей за роды Решетовой Контракт на роды обойдется рэперу, по некоторым сведениям, в миллион рублей.

Политика В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.

Экономика Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Политика ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина» Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.

Авто В России появится Changan CS35 Plus китайского производства Второе поколение китайского компактного кроссовера Changan CS35 Plus получило ОТТС в России.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Экономика Экономический рост Грузии оказался под угрозой Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней.

Политика Климкин рассказал, кого бы хотел видеть на посту главы МИД Украины Глава МИД Украины Павел Климкин, решивший уйти в отпуск, выступил за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел.

Происшествия СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Наука В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.

Политика Индия отказалась от российской сельхозпродукции Отмечается, что Индия отказалась от закупок всей продукции агропромышленного комплекса, Министерство сельского хозяйства планирует рассмотреть причины произошедшего.

Общество ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Общество Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.

Происшествия В Москве задержали киллера, пытавшегося убить петербургского депутата В Москве полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство в 2016 году в Калининском районе Северной столицы, сообщает ГУ МВД по Петербургу.

Авто Обновленный BMW X6 показали до премьеры Обновленный кроссовер BMW X6, который должен поступить на авторынок только в этом году рассекретили до старта продаж.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Происшествия Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР "Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.