с чего всё началось

Минтранс Чехии посчитал данные действия российской стороны "нарушением действующего Соглашения о воздушных авиаперевозках от 1966 года". В ведомстве, однако, подчеркнули, что в Праге рассчитывают на достижение скорейшей договоренности с российскими партнерами.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Экономика В Краснодаре повысили цену на проезд в общественном транспорте Стоимость поездок в общественном транспорте в столице Кубани подорожает с 8 июля до 28 рублей.

Экономика Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.

Политика Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.

Происшествия Из России полковник полиции сбежала в Грузию Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.

Здоровье Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

Общество Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом» Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Интернет Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.

Экономика Объем торгов на рынках Московской биржи в июне составил 66,1 трлн рублей В июне 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 66,1 трлн рублей, сообщила торговая площадка.

Наука Подсветка предшественников нейронов помогла мышам восстановиться после инсульта Чтобы ускорить созревание предшественников нейронов, пересаженных в мозг больных для реабилитации после инсульта, ученые предложили действовать на эти клетки светом, который будет имитировать влияние окружения на молодые нейроны при развитии нервной системы.

Происшествия Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.

Технологии Глава компании Avast Pl откажется от годовой зарплаты Производитель програмного обеспечения для кибербезопасности, чешская компания Avast Plc объявила, что главный исполнительный директор Ондрей Влчек намерен на неопределенный срок отказаться от своей годовой зарплаты и премиальных, а вместо этого получать номинальную годовую зарплату в размере $1.

Происшествия В Боливии зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса На территории Боливии произошла вспышка неизвестного вирусного смертельного заболевания, сообщает 2 июля Sputnik Mundo со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Экономика Россиян предупреждают о возможном росте цен на мясо Национальная кормовая ассоциация предупреждает россиян о возможном росте цен на мясо птицы, свинину и говядину как минимум на 10%.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Шоу-бизнес На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.

Экономика Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".