Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпанийТАСС 05:55
Минтранс Чехии посчитал данные действия российской стороны "нарушением действующего Соглашения о воздушных авиаперевозках от 1966 года". В ведомстве, однако, подчеркнули, что в Праге рассчитывают на достижение скорейшей договоренности с российскими партнерами.
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с чего всё началось
Минтранс Чехии уже подтвердил, что его российские коллеги утром выдали "Чешским авиалиниям" разрешение на полеты до 7 июля, после чего в Праге решили пойти на аналогичный шаг для российских авиаперевозчиков.Интерфакс05:38
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