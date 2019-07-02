с чего всё началось

Минтранс Чехии посчитал данные действия российской стороны "нарушением действующего Соглашения о воздушных авиаперевозках от 1966 года". В ведомстве, однако, подчеркнули, что в Праге рассчитывают на достижение скорейшей договоренности с российскими партнерами.

Футбол Дзюба: Гильерме, я уже иду за тобой Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в инстаграм пригласил болельщиков на матч Суперкубка России между петербургской командой и «Локомотивом».

Культура Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Политика Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Политика Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.

Экономика Экономический рост Грузии оказался под угрозой Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней.

Гаджеты Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.

Здоровье В Пензе увеличится зарплата сотрудников станции скорой медпомощи Удалось достигнуть договоренности о поэтапном повышении зарплаты различным категориям персонала областной станции скорой медпомощи.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Авто В сеть попали фотографии нового BMW X6 Изменилась и линия крыши – она стала еще более покатой. Фотографий салона купе-кроссовера пока нет.

Общество Больше половины россиян хотят работать после выхода на пенсию Больше половины россиян (56,3%) после выхода на пенсию планируют продолжить работать.

Политика Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше» Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.

Экономика Иностранцам разрешат стать 100%-ными владельцами компаний в ОАЭ Правительство Объединенных Арабских Эмиратов разрешили иностранцам владеть 100% местных компаний в 122 отраслях экономики.

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Экономика В России может на 10% подорожать мясо Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, об этом сообщили «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.

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Футбол Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.