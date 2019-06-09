Футбол

Болгария — Косово 2:3Чемпионат 16:38

Болгария — Косово
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Васил Левски»
14′
Милот Рашица
Ивелин Попов
43′
Василь Божиков
Кристиан Димитров
46′
Кристиан Димитров
55′
62′
Мергим Войвода
Флоран Хадерджонай
62′
Идрис Воца
Анель Раскай
64′
Ведат Мурики
Тодор Неделев
Георгий Илиев
70′
76′
Эдон Жегрова
Эльбасан Рашани
78′
Бесар Халими
Исмаил Иса
Цветелин Чунчуков
79′
Георгий Костадинов
85′
90′+3′
Эльбасан Рашани
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
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