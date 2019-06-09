Футбол
Болгария — Косово 2:3Чемпионат 16:38
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Васил Левски»
|14′
Милот Рашица
Ивелин Попов
|43′
Василь Божиков
Кристиан Димитров
|46′
Кристиан Димитров
|55′
|62′
Мергим Войвода
Флоран Хадерджонай
|62′
Идрис Воца
Анель Раскай
|64′
Ведат Мурики
Тодор Неделев
Георгий Илиев
|70′
|76′
Эдон Жегрова
Эльбасан Рашани
|78′
Бесар Халими
Исмаил Иса
Цветелин Чунчуков
|79′
Георгий Костадинов
|85′
|90′+3′
Эльбасан Рашани
Болгария
Расстановка 4‑4‑2
13
Михайлов
2
Попов
5
Димитров
20
Горанов
14
Недялков
18
Иванов
7
Костадинов
21
Илиев
9
Десподов
10
Попов
17
Чунчуков
12
Мурич
2
Хадерджонай
13
Ррахмани
3
Алити
17
Кололи
11
Рашани
8
Халими
9
Целина
6
Раскай
7
Рашица
18
Мурики
Косово
Расстановка 4‑5‑1
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
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