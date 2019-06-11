Футбол

Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила КосовоЧемпионат 16:38

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
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Украина – Люксембург – 1:0, Ирландия – Гибралтар – 2:0. И другие результаты матчей квалификации ЧЕ-2020

Спорт день за днем16:46

Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее Черногории

Матч ТВ16:43

Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово

Чемпионат16:38

Сборная Болгарии уступила Косово. Попов забил гол

Спорт-Экспресс16:38

Сборная Косово сделала нереальный камбэк с Болгарией, гол Попова не помог. Главные события отбора

Sport24.ru17:07

Чехия – Черногория. Прогноз экспертов на матч квалификации Евро-2020

Букмекеры.рф10:00

Чехия - Черногория: прогноз и ставка на отборочный матч Евро-2020

ODDS.ruвчера в 16:01
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Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Обновлено в 15:15
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков

Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Игры

Ubisoft представила Watch Dogs Legion

Обновлено в 16:21
Авто

В России сделали самый крутой вездеход в мире

Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено в 15:40
Политика

Тимошенко предложила Зеленскому создать коалицию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее партия готова создать коалицию с партией нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Обновлено в 09:59
Политика

Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России

Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Баскетбол

Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА

Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
Обновлено в 15:22
Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7%, до $62,88 за баррель.
Обновлено в 12:43
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился на трассе в Подмосковье

Обновлено в 16:27
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество

Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии

Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая

На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Общество

Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда

В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
Обновлено в 10:14
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Культура

Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

Обновлено в 08:17
Наука

Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти

Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено в 12:45
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Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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