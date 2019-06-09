Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила КосовоЧемпионат 16:38

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.

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Экономика ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.

Происшествия Многотонная фура улетела с моста в Приморье Большегруз слетел сегодня, 11 июня, с моста около села Курское в 400 км от Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соцсети.

Политика Митинг против снятия блокады с Донбасса прошел в Киеве Как сообщает "Украинская правда", акция протеста против освобождения Донбасса от блокады прошла в Киеве перед зданием администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

Происшествия В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Политика Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.

Армия и оружие Сирийские фермеры планируют экспортировать черешню в Россию Сирийские фермеры заявили, что в ближайшее время планируют отправить в Москву первую партию черешни в 60 тонн.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Игры Ubisoft анонсировала кооперативный шутер Rainbow Six Quarantine Ubisoft в рамках собственной конференции на E3 2019 представила новый проект Rainbow Six Quarantine.

Армия и оружие В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.

Экономика AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.

Игры Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям» В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).

Общество Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.

Экономика Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Культура Для восстановления картины Куинджи будет созван реставрационный совет Чтобы определить необходимую работу, которую предстоит произвести мастерам над полотном, и подсчитать стоимость реставрации, будет создан реставрационный совет.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала сына Псалма В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.

Политика Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав делегации России «Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая с.г. С.В.Лавров также высоко оценил вклад ответственных членов КМСЕ в разработку и принятие указанного решения», — говорится в сообщении МИД РФ.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Общество Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.

Происшествия Пассажирка самолета по ошибке открыла запасной выход вместо туалета Женщина по ошибке открыла запасной выход вместо двери в туалет, сообщает Independent.

Общество Главы регионов ДФО вошли в число самых богатых губернаторов Самым богатым главой региона в России стал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, заработавший за год больше 234 млн рублей.