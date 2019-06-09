Футбол
Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила КосовоЧемпионат 16:38
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Экономика
ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Обновлено в 20:20
Происшествия
Многотонная фура улетела с моста в Приморье
Большегруз слетел сегодня, 11 июня, с моста около села Курское в 400 км от Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соцсети.
Обновлено в 21:40
Политика
Митинг против снятия блокады с Донбасса прошел в Киеве
Как сообщает "Украинская правда", акция протеста против освобождения Донбасса от блокады прошла в Киеве перед зданием администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:55
Общество
Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 19:12
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Сирийские фермеры планируют экспортировать черешню в Россию
Сирийские фермеры заявили, что в ближайшее время планируют отправить в Москву первую партию черешни в 60 тонн.
Обновлено в 22:15
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Игры
Ubisoft анонсировала кооперативный шутер Rainbow Six Quarantine
Ubisoft в рамках собственной конференции на E3 2019 представила новый проект Rainbow Six Quarantine.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:37
Футбол
Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьми
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено в 21:59
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Игры
Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено в 22:17
Общество
Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G
Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Обновлено в 18:41
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Культура
Для восстановления картины Куинджи будет созван реставрационный совет
Чтобы определить необходимую работу, которую предстоит произвести мастерам над полотном, и подсчитать стоимость реставрации, будет создан реставрационный совет.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала сына Псалма
В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.
Обновлено в 13:40
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав делегации России
«Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая с.г. С.В.Лавров также высоко оценил вклад ответственных членов КМСЕ в разработку и принятие указанного решения», — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Пассажирка самолета по ошибке открыла запасной выход вместо туалета
Женщина по ошибке открыла запасной выход вместо двери в туалет, сообщает Independent.
Обновлено в 09:07
Общество
Главы регионов ДФО вошли в число самых богатых губернаторов
Самым богатым главой региона в России стал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, заработавший за год больше 234 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29