Энергетика
Чехия продолжает принимать нефть из РФ, Польша перешла на закупки морских партийFinancial One вчера в 05:26
Ранее в четверг два источника Рейтер в отрасли говорили о приостановке прокачки Urals в Чехию. Между тем PKN Orlen сообщил, что будет импортировать нефть для своих польских НПЗ морскими партиями через порт Гданьск до возобновления трубопроводных поставок из РФ.
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Чехия продолжает принимать нефть из РФ, Польша перешла на закупки морских партий
Financial Oneвчера в 05:26
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