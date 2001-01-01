Чехия продолжает принимать нефть из РФ, Польша перешла на закупки морских партийFinancial One вчера в 05:26

Ранее в четверг два источника Рейтер в отрасли говорили о приостановке прокачки Urals в Чехию. Между тем PKN Orlen сообщил, что будет импортировать нефть для своих польских НПЗ морскими партиями через порт Гданьск до возобновления трубопроводных поставок из РФ.

Чехия продолжает принимать нефть из РФ, Польша перешла на закупки морских партий

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Политика Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию На два дня отдыхать в Турцию отправился избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело".

Политика В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.

Политика Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Гаджеты Microsoft повысила системные требования для Windows 10 Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.

Общество «Яндекс.Маркет» запустит сеть пунктов выдачи заказов «Яндекс.Маркет» займется созданием собственной сети автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов.

Политика В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.

Политика Зеленский отказывается делиться властью Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.

Путешествия Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Происшествия В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний мальчик В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.

Происшествия За сутки в Петербурге угнали три дорогих иномарки В четверг, 25 апреля, в Петербурге угнали сразу три дорогих иномарки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Религия Православные отмечают Великую пятницу Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

Экономика Обновленные домофоны смогут определять жителей дома по лицу Новые «умные» домофоны будут работать на основе нейронной сети и смогут использовать для распознания биометрические данные пользователей.

Общество Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.

Политика Ветераны получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы Ранее президент ежегодно подписывал указ о выплате перед праздником. В 2018 году эта сумма также составила 10 тыс. рублей.

Гаджеты Квартальная прибыль Intel снизилась на 11% — до $4 млрд Чистая прибыль компании Intel в I квартале 2019 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив $4 млрд против $4,5 годом ранее, отмечается в отчётности компании по US GAAP.

Авто АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.