Энергетика
Чехия приостановила импорт российской нефтиNews.ru 06:27
Импорт нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию приостановлен из-за низкого качества. Об этом журналистам сообщили два источника, знакомых с ситуацией. При этом в компании-операторе чешской секции нефтепровода «Дружба» Mero эту информацию опровергли.
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