Энергетика
Чехия приостановила импорт российской нефтиNews.ru 06:27
Импорт нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию приостановлен из-за низкого качества. Об этом журналистам сообщили два источника, знакомых с ситуацией. При этом в компании-операторе чешской секции нефтепровода «Дружба» Mero эту информацию опровергли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чешский трубопроводный оператор опроверг приостановку поставок российской нефти
Rambler News Service07:42
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Xiaomi Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Белоруссия частично возобновила экспорт топлива в Польшу и на Украину
"Белнефтехим" оценивает потери из-за ситуации с поставками некачественной нефти в 100 миллионов долларов Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:23
Футбол
Титов считает, что «Спартак» не сумеет обыграть «Арсенал»
Прямая трансляция Титов считает, что "Арсенал" показывает футбол хорошего качества, он не хуже "Спартака".
Обновлено в 07:28
Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика
Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии
Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за выявление рака
В поручениях главы правительства Дмитрия Медведева, опубликованных 25 апреля на сайте кабинета министров, поставлена задача премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.
Обновлено в 08:45
Общество
В Прикамье пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Стало известно, что полноразмерный концепт будущей новинки представят уже в июне.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
Обновлено в 05:23
Политика
Козак назвал сроки поступления качественной нефти в Белоруссию
Нефть в трубопроводе «Дружба» на входе в Белоруссию будет чистой уже 29 апреля, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:37
Наука
В Андах нашли останки химер Мелового периода
В колумбийских Андах обнаружены останки «загадочной красивой химеры», которая по своему внешнему виду чем-то напоминала краба.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Музыка
Black Star разобрались с будущим именем Егора Крида
Лейбл Black Star рассказал, какое имя возьмет поп-исполнитель Егор Крид после окончания контракта.
Обновлено в 07:49
Общество
Ночные заморозки ожидаются в Московском регионе в последние дни апреля
Летнее тепло, которое пришло в Подмосковье и Москву на текущей неделе, скоро завершится, в последние ночи апреля будет подмораживать до минус 3 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Мамаев назвал причину конфликта с водителем Соловчуком
Обновлено в 07:20
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-главы НПО «Техномаш» Панова
Экс-руководитель НПО «Техномаш» Дмитрий Панов задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Обновлено в 09:29
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Происшествия
СК проведет проверку после гибели 16-летней девушки в метро Москвы
Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели 16-летней девушки в московском метро. Об этот рассказали в ГСУ СК РФ по столице.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб.
Обновлено в 06:25
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09