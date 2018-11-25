Политика

Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Известия
13:58

Петрижичек отметил, что Прага должна решить вопрос о числе сотрудников посольства без дипломатических паспортов. Их количество «должно соответствовать масштабу такой страны, как Чехия», заявил руководитель ведомства.
Известия13:58

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Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге

Комсомольская правда14:36

Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге

Известия13:58

Чехия заявила о возможном сокращении персонала российского посольства

Московский Комсомолец13:14

МИД Чехии рассказал о диалоге по сокращению числа российских дипломатов

РБК13:14

Чехия может сократить персонал российского посольства

ТАСС11:48

Прага хочет сократить число российских дипломатов и их автопарк

Вести.Ru10:03

МИД Чехии начал диалог с Россией о сокращении персонала посольства в Праге

РИА Новости09:48
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