Политика
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в ПрагеИзвестия13:58
Петрижичек отметил, что Прага должна решить вопрос о числе сотрудников посольства без дипломатических паспортов. Их количество «должно соответствовать масштабу такой страны, как Чехия», заявил руководитель ведомства.
Известия13:58
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Политика
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В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов
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Женщина впервые стала послом Афганистана в США
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