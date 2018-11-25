Петрижичек отметил, что Прага должна решить вопрос о числе сотрудников посольства без дипломатических паспортов. Их количество «должно соответствовать масштабу такой страны, как Чехия», заявил руководитель ведомства.

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