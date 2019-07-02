с чего всё началось

Власти Чехии отменили ограничения на полеты российских авиакомпаний. Однако такая мера будет действовать только до 7 июля. Последующее продление запрета либо его отмена будет зависеть от соглашений между Москвой и Прагой.

Происшествия Дело Ивана Голунова передано в СК Уголовное дело, по которому ранее проходил обвиняемым журналист «Медузы» Иван Голунов, передано в Следственный комитет России.

Шоу-бизнес Мария Порошина поделилась снимком в объятиях Максима Аверина Актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала архивный снимок, на котором она находится в обществе своего друга Максима Аверина.

Спорт Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023 Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.

Кино «Я люблю тебя 3000»: актеры из «Человека-паука» посетили госпиталь в США Актеры грядущего кинокомикса Marvel «Человек-паук: вдали от дома» посетили детский госпиталь в Лос-Анджелесе в рамках предпремьерных показов фильма.

Политика В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.

Политика МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном запасов низкообогащенного урана Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано подтвердил превышение Ираном запасов низкообогащенного урана, допустимых Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

Общество Минздрав предложил проверять школьников и студентов на наркотики Кроме конкретного списка наркотиков, на которых будут проверять школьников и студентов, документ предполагает еще одно важное уточнение.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Происшествия Возросло число жертв наводнения в Иркутской области На сегодняшний день в Иркутской области в зоне наводнения находятся 83 населенных пункта, в которых проживало почти 33 тыс. человек, которые были эвакуированы.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Политика Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Происшествия Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.

Транспорт В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.

Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.

Экономика Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова выбрала место для родов «Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.

Происшествия В Кемеровской области семью опекунов осудили за убийство двух сирот Следствие установило, что семейная пара из Мысков взяла под опеку двух подростков в мае 2015 года.

Происшествия В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.

Происшествия Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать Существующая система видеофиксации нарушений на дороге является несовершенной, но органы власти не принимают мер по ее улучшению, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Авто Появились официальные данные о электрохэтчбеке Honda E Динамические характеристики электрической установки не были раскрыты ребятами из Honda, но издание Autocar, журналистам которого удалось управлять прототипом Honda E, говорят, что машинка будет разгоняться до 100 км/ч примерно за восемь секунд.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Футбол УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.