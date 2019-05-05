Хоккей
Чехия обыграла действующего чемпиона мира на этапе ЕвротураМатч ТВ вчера в 15:46
Чехия—
Россия
сегодняв 12:00
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап
Сборная Чехии переиграла команду Швеции на этапе Евротура, проходившего в Брно. Хозяева трижды поразили ворота Хенрика Лундквиста, защищавшего ворота «тре крунур» в этом матче. Его визави из Чехии Патрик Бартошак отстоял эту игру «на ноль», отразив все броски соперников.
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