Хоккей
Чехия обыграла действующего чемпиона мира на этапе ЕвротураМатч ТВ вчера в 15:46
Чехия—
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
|12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
|16'
|28'
Евгений Кузнецов
|35'
Дмитрий Орлов
|58'
Евгений Кузнецов
Сборная Чехии переиграла команду Швеции на этапе Евротура, проходившего в Брно. Хозяева трижды поразили ворота Хенрика Лундквиста, защищавшего ворота «тре крунур» в этом матче. Его визави из Чехии Патрик Бартошак отстоял эту игру «на ноль», отразив все броски соперников.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
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