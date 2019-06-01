Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с КосовоСпорт-Экспресс вчера в 16:47

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Чехии обыграла Болгарию со счетом 2:1. Чехи поднялись на второе место в группе и отстают от Англии на три очка. В параллельном матче сборная Черногории сыграла вничью с Косово (1:1).

Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово

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