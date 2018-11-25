Политика
Чехия может сократить персонал российского посольства
Чехия может сократить персонал российского посольстваТАСС11:48
Численный состав сотрудников посольства РФ в Чехии, по словам Петржичека, превышает число дипломатов и технического персонала в чешском дипломатическом представительстве в России.
ТАСС11:48
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Армия и оружие
Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Специалисты войск РХБЗ подтвердили факт заражения Алеппо химвеществами
Представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Константин Потёмкин заявил, что российские специалисты подтвердили факт заражения сирийского Алеппо химическими веществами после атаки боевиков.
Обновлено в 13:06
Политика
Евросоюз утвердил соглашение о выходе Великобритании
Как отмечает Reuters, главам стран потребовалось около получаса, чтобы подписать договор на 600 страниц, устанавливающий условия выхода Великобритании из Евросоюза, а также 26-страничную декларацию, в которой излагаются будущие торговые отношения сторон.
Обновлено в 11:30
Политика
На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли юг республики из минометов
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 10 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави
Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.
Обновлено в 12:37
Политика
Лавров не исключил новых провокаций США против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ждать новых провокаций со стороны политических оппонентов Дональда Трампа, направленных на ухудшение российско-американских отношений.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Украинские военные отбили свои Рассадки
По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье
В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 13:15
Политика
Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма
Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией.
Обновлено в 12:49
Политика
Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook
Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.
Обновлено в 12:36
Политика
Евросоюз осудил высказывания Роухани об Израиле
ЕС считает неприемлемыми приписываемые президенту Ирану Хасану Роухани высказывания, которые ставят под сомнение легитимность существования Израиля, говорится в заявлении европейской дипслужбы.
Обновлено в 12:12
Политика
В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе
Обновлено в 12:59
Политика
В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти
Второй тур выборов президента Грузии пройдет 28 ноября.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла удар по террористам ИГ в районе Дейр-эз-Зора
Обновлено в 10:52