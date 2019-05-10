ЧМ по хоккею

Чехия — Швеция 1:0 (1-й перерыв)Советский спорт 00:08

Чехия
Швеция
1 – 0
1-й перерыв
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B
Якуб Врана
2'
Россия
5 – 2
Норвегия
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В пятницу четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая и пройдет в Братиславе и Кошице. На групповом этапе 16 команд будут разбиты на две группы.
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