Футбол

Чех займет пост спортивного директора «Челси»Советский спорт 15:20

По информации Sky Sports, 36-летний вратарь вернется в «Челси», где он займет пост спортивного директора клуба. В Челси нет должности директора с ноября 2017 года, когда с этого поста был уволен Майкл Эменало.
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Петр Чех: «Пока единственная цель - выиграть Лигу Европы. Все остальные решения - после игры»

Матч ТВ18:56

Чех: приму решение о своём будущем после последнего матча за «Арсенал»

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Чех займет пост спортивного директора «Челси»

Советский спорт15:20

Петр Чех станет спортивным директором «Челси»

Sport24.ru15:03

СМИ: Чех станет спортивным директором «Челси»

Спорт-Экспресс14:52

Английский процент. Почему ТВ-контракт АПЛ стал дешевле и как это отразится на клубах

Еженедельник Футбол15:23

Чех станет спортивным директором «Челси»

Sports.ru14:52
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Обновлено в 15:51
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
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Пожилая супруга Гогена Солнцева устроила драку в санатории

Обновлено в 13:01
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено в 18:55
Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Политика

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

Обновлено в 17:22
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
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Кирилл Капризов: «Забил и как будто заново родился. Такое облегчение»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов дал комментарий после победы над командой Швеции (7:4) в матче ЧМ-2019.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России

Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:51
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Футбол

Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн

Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Игры

GRID 2 временно стала бесплатной в Steam

Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах

Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram.
Обновлено в 03:43
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Гаджеты

На смартфонах Huawei перестанет обновляться ОС Android

Материнская компания американской корпорации Google Alphabet Inc. отказалась от сотрудничества с китайской компанией Huawei из-за включения ее в черный список администрации США.
Обновлено 19 мая в 17:22
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Хоккей

Вратарь Швеции объяснил семь пропущенных шайб от России

Вратарь сборной Швеции Якуб Маркстрем, пропустивший семь шайб, прокомментировал поражение своей команды от сборной России.
Обновлено в 19:10
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине

Обновлено в 14:58
Происшествия

Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево

Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Политика

США ввели санкции против трех организаций из России

Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Обновлено в 11:05
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших и совокупляться

Матери самцов бонобо помогают находить им лучших для совокупления.
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Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
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Петр Чех
Чешский футболист
Чешский футболист, вратарь футбольного клуба «Арсенал» и сборной Чехии. Рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей.
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