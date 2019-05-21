Футбол
Чех займет пост спортивного директора «Челси»Советский спорт 15:20
По информации Sky Sports, 36-летний вратарь вернется в «Челси», где он займет пост спортивного директора клуба. В Челси нет должности директора с ноября 2017 года, когда с этого поста был уволен Майкл Эменало.
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Английский процент. Почему ТВ-контракт АПЛ стал дешевле и как это отразится на клубах
Еженедельник Футбол15:23
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Пожилая супруга Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 13:01
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале
Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено в 18:55
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Хоккей
Кирилл Капризов: «Забил и как будто заново родился. Такое облегчение»
Нападающий сборной России Кирилл Капризов дал комментарий после победы над командой Швеции (7:4) в матче ЧМ-2019.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России
Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:51
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Игры
GRID 2 временно стала бесплатной в Steam
Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах
Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Гаджеты
На смартфонах Huawei перестанет обновляться ОС Android
Материнская компания американской корпорации Google Alphabet Inc. отказалась от сотрудничества с китайской компанией Huawei из-за включения ее в черный список администрации США.
Обновлено 19 мая в 17:22
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Хоккей
Вратарь Швеции объяснил семь пропущенных шайб от России
Вратарь сборной Швеции Якуб Маркстрем, пропустивший семь шайб, прокомментировал поражение своей команды от сборной России.
Обновлено в 19:10
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине
Обновлено в 14:58
Происшествия
Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево
Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Политика
США ввели санкции против трех организаций из России
Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено в 11:05
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших и совокупляться
Матери самцов бонобо помогают находить им лучших для совокупления.
Обновлено в 17:43
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26