Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советникаРИА Новости 05:07
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих". Чех занял пост технического и исполнительного советника.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:53, Вашингтон
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