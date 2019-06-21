Чех вернулся в «Челси» на должность советникаРИА Новости 05:07

Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих". Чех занял пост технического и исполнительного советника.

Чех вернулся в «Челси» на должность советника

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