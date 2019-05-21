Футбол
Чех займет пост спортивного директора «Челси»Советский спорт вчера в 15:20
По информации Sky Sports, 36-летний вратарь вернется в «Челси», где он займет пост спортивного директора клуба. В Челси нет должности директора с ноября 2017 года, когда с этого поста был уволен Майкл Эменало.
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Английский процент. Почему ТВ-контракт АПЛ стал дешевле и как это отразится на клубах
Еженедельник Футболвчера в 15:23
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром
Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи
Максим Захаров обратился в программу «На самом деле», чтобы заставить актера пройти детектор лжи.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Под Одессой начались испытания ракетных комплексов «Ольха» и «Нептун»
"Нептун" заявлен как противокорабельный ракетный комплекс, предназначенный для поражения боевых кораблей водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 км. Может применяться и по наземным целям.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Оппозиция Абхазии согласилась на перенос выборов
Глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сообщил журналистам, что оппозиция приняла предложение президента страны о переносе выборов главы государства на 26 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 08:39
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Технологии
Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music
«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
В нацпарке «Земля леопарда» спустя полгода сняли противопожарный режим
Противопожарный режим, введенный с 1 ноября 2018 года на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье из-за сложно пожароопасной обстановки, отменили, сообщает учреждение.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж
Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено вчера в 21:56
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:35
Технологии
Mail.ru Group примет пожертвования
Сервис зарабатывает за счет комиссии с пожертвований в размере 5–12%.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
МВД предлагает изымать машины у пьяных водителей
"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе МВД.
Обновлено 20 мая в 13:27
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объяснила, почему мужчины «ходят налево»
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Кассовый сбор: Росстат обновит систему расчета инфляции в 2020 году
В I квартале 2020 года Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции, сообщил «Известиям» Павел Малков.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского
Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Транспорт
Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин
Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Найденные при обыске у ростовского замгубернатора часы оценили в 7 млн рублей
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат чиновникам Кремля
Чиновникам лишь вернули 10% зарплаты, которая была урезана несколько лет назад в связи с дефицитом бюджета, отметил Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Армия и оружие
CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400
Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Космос
На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Данные 49 млн Instagram-аккаунтов попали в открытый доступ
На облачном сервисе Amazon были опубликованы данные около 49 млн аккаунтов Instagram, в том числе принадлежащих знаменитостям и известным брендам, сообщило издание TechCrunch со ссылкой на заявление эксперта в области интернет-безопасности Анурагома Сенома.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
В Камбодже производители сигарет добавляли в табак опилки
В столице Камбоджи военная полиция закрыла табачную фабрику, на которой в сигаретный табак добавляли опилки.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38