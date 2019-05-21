Футбол

Чех вернется в «Челси» и займет пост спортивного директораProstoProSport вчера в 15:28

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех после финального матча Лиги Европы завершит карьеру и вернется в «Челси», где займет пост спортивного директора. Напомним, что именно против «Челси» 29 мая в Баку будут играть «канониры» в финале Лиги Европы.
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СМИ: Чех станет спортивным директором «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 14:52

Чех прокомментировал возможность назначения спортивным директором «Челси»

Sport24.ruвчера в 18:21

Чех: приму решение о своём будущем после последнего матча за «Арсенал»

Чемпионатвчера в 17:43

Чех займет пост спортивного директора «Челси»

Советский спортвчера в 15:20

СМИ: Чех вернется в «Челси» и станет спортивным директором

РИА Новостивчера в 15:02

Петр Чех: «Пока единственная цель — выиграть Лигу Европы. Все остальные решения после игры»

Матч ТВвчера в 18:56

Чех станет спортивным директором «Челси»

Sports.ruвчера в 14:52
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Общество

Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма

Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
Кино

Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах

Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания

Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым подростка, которого подозревают в поджоге деревянной церкви XVIII века в карельской Кондопоге.
Обновлено в 07:25
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Политика

Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит

Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Хоккей

Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика

Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Обновлено в 06:42
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФ

Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 04:09
Политика

Путин назвал произволом отказ от диалога с профсоюзами

Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ собственников или администрации предприятий от диалога с профсоюзами, передает ТАСС.
Обновлено в 09:25
Политика

В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине

Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Более 300 литров топлива вытекло на МКАД

Обновлено в 09:50
Футбол

Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ

Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала Tetu.
Обновлено в 09:57
Экономика

Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»

Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Родные Началовой раздают ее вещи

Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Здоровье

Эксперты назвали продукты, портящие зрение

Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Наука

Робот Salto стал автономным и научился прыгать на улице

Обновленный робот не нуждается во внешней системе отслеживания движений и полагается на свои датчики, что позволяет использовать его на улице или в любом помещении, рассказывает IEEE Spectrum.
Обновлено в 08:56
Происшествия

На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

Обновлено в 08:52
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Политика

Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
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Петр Чех
Чешский футболист
Чешский футболист, вратарь футбольного клуба «Арсенал» и сборной Чехии. Рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей.
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