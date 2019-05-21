Футбол
Чех вернется в «Челси» и займет пост спортивного директораProstoProSport вчера в 15:28
Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех после финального матча Лиги Европы завершит карьеру и вернется в «Челси», где займет пост спортивного директора. Напомним, что именно против «Челси» 29 мая в Баку будут играть «канониры» в финале Лиги Европы.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33
Кино
Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах
Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания
Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым подростка, которого подозревают в поджоге деревянной церкви XVIII века в карельской Кондопоге.
Обновлено в 07:25
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Политика
Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит
Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Хоккей
Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФ
Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 04:09
Политика
Путин назвал произволом отказ от диалога с профсоюзами
Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ собственников или администрации предприятий от диалога с профсоюзами, передает ТАСС.
Обновлено в 09:25
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Более 300 литров топлива вытекло на МКАД
Обновлено в 09:50
Футбол
Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ
Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала Tetu.
Обновлено в 09:57
Экономика
Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»
Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Родные Началовой раздают ее вещи
Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Здоровье
Эксперты назвали продукты, портящие зрение
Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Наука
Робот Salto стал автономным и научился прыгать на улице
Обновленный робот не нуждается во внешней системе отслеживания движений и полагается на свои датчики, что позволяет использовать его на улице или в любом помещении, рассказывает IEEE Spectrum.
Обновлено в 08:56
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
Обновлено в 08:52
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30