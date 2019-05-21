Футбол

Чех вернется в «Челси» и займет пост спортивного директораProstoProSport вчера в 15:28

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех после финального матча Лиги Европы завершит карьеру и вернется в «Челси», где займет пост спортивного директора. Напомним, что именно против «Челси» 29 мая в Баку будут играть «канониры» в финале Лиги Европы.
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Петр Чех: «Пока единственная цель — выиграть Лигу Европы. Все остальные решения после игры»

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