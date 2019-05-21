Футбол

Чех станет спортивным директором «Челси»Sports.ru 14:52

Вратарь «Арсенала» Петр Чех по завершении сезона вернется в свой бывший клуб «Челси». 37-летний футболист ранее объявил, что этим летом завершит игровую карьеру. В «Челси» Чех получит должность спортивного директора.
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Чех займет пост спортивного директора «Челси»

Советский спорт15:20

СМИ: Чех вернется в «Челси» на пост спортивного директора

Матч ТВ15:17

Чех летом вернётся в «Челси» и займёт пост спортивного директора

Чемпионат15:17

Петр Чех станет спортивным директором «Челси»

Sport24.ru15:03

СМИ: Чех вернется в «Челси» и станет спортивным директором

РИА Новости15:02

СМИ: Чех станет спортивным директором «Челси»

Спорт-Экспресс14:52

Чех станет спортивным директором «Челси»

Sports.ru14:52
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
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