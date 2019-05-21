Футбол
Чех станет спортивным директором «Челси»Sports.ru 14:52
Вратарь «Арсенала» Петр Чех по завершении сезона вернется в свой бывший клуб «Челси». 37-летний футболист ранее объявил, что этим летом завершит игровую карьеру. В «Челси» Чех получит должность спортивного директора.
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