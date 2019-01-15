Это мой двадцатый сезон в качестве профессионального футболиста, 20 лет назад я подписал свой первый контракт. Сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру после текущего сезона. Я провел в АПЛ 15 лет и выиграл всевозможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел.

Прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал первый профессиональный контракт. Сейчас самое правильное время объявить, что я завершу карьеру игрока по окончанию сезона. Проведя 15 лет в Премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что добился всего, чего хотел.

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