Чех летом вернётся в «Челси» и займёт пост спортивного директораЧемпионат 15:17

Вратарь «Арсенала» Петр Чех определился с будущим после завершения профессиональной карьеры по окончании нынешнего сезона. Как сообщает Sky Sports, чешский футболист договорился с бывшим клубом — «Челси» — о возвращении. Чех займёт должность спортивного директора.

Чех летом вернётся в «Челси» и займёт пост спортивного директора

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