Надеюсь, мечта свершится, и в итоге я завершу все трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры. Я доволен уровнем своей игры за 15 лет в Премьер-Лиге и 20-летней карьерой профессионального футболиста.

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