Футбол
Чех: «Победа в финале ЛЕ станет идеальным завершением карьеры»Soccer.ru 04:22
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Надеюсь, мечта свершится, и в итоге я завершу все трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры. Я доволен уровнем своей игры за 15 лет в Премьер-Лиге и 20-летней карьерой профессионального футболиста.
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Петр Чех сыграет в финале Лиги Европы против «Челси». Это идеальное завершение карьеры
Спорт день за днем06:12
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