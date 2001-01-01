Чех: «Победа в финале ЛЕ станет идеальным завершением карьеры»Soccer.ru 04:22

Надеюсь, мечта свершится, и в итоге я завершу все трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры. Я доволен уровнем своей игры за 15 лет в Премьер-Лиге и 20-летней карьерой профессионального футболиста.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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