Футбол
Чех: «Это была моя последняя домашняя еврокубковая игра»Бомбардир.ру вчера в 23:37
|11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
|18′
Александр Ляказетт
|26′
|31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
|58′
|70′
Даниэль Парехо
|71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
|71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
|82′
|89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
|90′
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
20
Мустафи
5
Папастатопулос
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
2 ×
14
Обамеянг
7
Мхитарян
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
18
Васс
10
Парехо
4
Ронкалья
22
Мина
9
Гамейро
Валенсия
Расстановка 5‑3‑2
Во втором тайме попытались забить еще. Другая цель состояла в том, чтобы не пропустить второй мяч, и мы справились с обеими задачами. Это немного странное чувство для меня, потому что это была моя последняя домашняя еврокубковая игра.
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