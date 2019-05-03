Футбол

Чех: «Это была моя последняя домашняя еврокубковая игра»Бомбардир.ру вчера в 23:37

Арсенал — Валенсия
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
18′
Александр Ляказетт
26′
31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
58′
70′
Даниэль Парехо
71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
82′
89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
Во втором тайме попытались забить еще. Другая цель состояла в том, чтобы не пропустить второй мяч, и мы справились с обеими задачами. Это немного странное чувство для меня, потому что это была моя последняя домашняя еврокубковая игра.
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