Футбол
Вести.RuЧех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
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