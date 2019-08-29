Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.

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Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

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