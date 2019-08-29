Футбол
Вести.RuЧех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.
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Футбол
Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.
RT на русском 14:19
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 15:11
Футбол
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
vtomske.ru 00:50
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Общество
В России выбраны четыре математических центра мирового уровня
В рамках нацпроекта "Наука" к 2024 году в России планируется создать 16 научных центров мирового уровня, в том числе математические.
Российская газета 13:49
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета 11:13
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".
Газета.Ru 14:24
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Хоккей
«Динамо» обменяло Сергиенко в «Трактор»
Московское «Динамо» обменяло хоккеиста в челябинский клуб взамен на денежную компенсацию. Контракт с защитником подписан на два года.
Sports.ru 11:29
Армия и оружие
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
ФАН 07:36
Политика
Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма»
Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма".
Московский Комсомолец 10:21
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Футбол
Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла сегодня в Монако.
Телеканал Санкт-Петербург 14:38
Политика
Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru 11:59
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляться 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 27 августа в 14:11
Политика
Лукашенко передал через Болтона подарки Трампу, сообщили СМИ
РИА Новости 11:51
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Армия и оружие
В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.
РИА Новости 15:03
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Кино
Стала известна дата премьеры «Ведьмака» от Netflix
Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена.
Piter.tv 11:32
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55