Футбол

Вести.RuВести.RuЧех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.
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В Чехии сообщили о переходе в «Спартак» полузащитника «Славии» Крала

Sport24.ru11:39

«Спартак» заплатит 12 млн евро за хавбека «Славии» Крала, завтра он прибудет в Москву

Sports.ru11:44

Источник: «Спартак» согласовал трансфер хавбека «Славии» Крала за € 12 млн

Чемпионат11:59

СМИ: «Спартак» заплатит 11,5 миллиона евро за хавбека «Славии»

Матч ТВ11:59

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Все про Спорт ру12:48

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Вести.Ru12:23

Источник: Переход Крала в «Спартак» станет вторым по сумме в истории чемпионата Чехии

Спорт-Экспресс11:57
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