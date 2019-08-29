Футбол
Вести.RuЧех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.
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Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Автоспорт
Боттас продлил контракт с Mercedes до 2020 года
Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас продолжит выступать за Mercedes в 2020 году. Об этом сообщил Twitter Mercedes.
RT на русском 07:05
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Анна Седокова не смогла устроить сына в детский сад
Двухлетнего сына Германа многодетная звездная мама решила устроить в детский сад, благо муниципальное дошкольное учреждение оказалось рядом с домом: новое, большое и всего за 1,5 тысячи рублей в месяц.
Wday.ru 10:49
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
РИА Новости 16:33
Футбол
Георгий Джикия: «Нелепые голы все перечеркнули»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что команде не хватало Гуса Тила и Джордана Ларссона, которые не заявлены на турнир.
Спорт-Экспресс 16:24
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.
Известия 09:51
Армия и оружие
В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек
Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.
РИА Новости 09:57
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
РИА Новости 15:43
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов
В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой "Локомотив" попал в группу D с командами "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания) и "Байер" (Германия).
ТАСС 16:49
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Космос
У нового марсохода NASA появится летающий компаньон
Предполагается, что дуэт стартует в июле 2020 года, а в феврале 2021 года совершит посадку в кратере Джезеро на Красной планете.
Машины и Механизмы 09:52
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Армия и оружие
Минобороны Йемена сообщило о погибших от ударов ОАЭ
Не менее 300 военнослужащих армии Йемена и гражданских лиц погибли или получили ранения в результате авиаударов самолетов ОАЭ по позициям правительственных войск в южных провинциях страны - Адене и Абьяне, сообщило министерство обороны Йемена.
РИА Новости 14:19
Футбол
Защитник Ван Дейк признан лучшим футболистом года по версии УЕФА
Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком по итогам сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
РЕН ТВ 13:24
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 12:34
Политика
Луценко написал заявление на увольнение с поста генпрокурора Украины
«Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», — написала она.
РБК 05:30
Армия и оружие
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
ФАН 07:36
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Гаджеты
Представлен Redmi Note 8 Pro: игровой смартфон с отличной камерой
Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Сегодня будут анонсированы новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которым в последнее время было уделено очень много внимания.
iXBT.com 03:35
Гаджеты
Garmin анонсировала смарт-часы серии Fenix 6, включая модель с солнечной зарядкой
3DNews 16:10