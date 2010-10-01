Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Общество Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника в школу Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки.

Футбол Защитник Ван Дейк признан лучшим футболистом года по версии УЕФА Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком по итогам сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Политика Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.

Космос Глава космической программы Индии: у нас есть ресурсы для освоения космоса Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласадиву Сиван заявил, что у Индии имеются достаточные экономические и научные ресурсы для освоения космоса.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Экономика Раскрыта дата запуска «Северного потока-2» Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию.

Экономика Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9% Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб.

Футбол Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.

Авто Renault Arkana появился в российском каршеринге Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.

Гаджеты Huawei снизила поставки смартфонов в Россию Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Футбол Игрок «Спартака» Селихов не намерен покидать команду Игрок "Спартака" Александр Селихов не покинет команду в текущее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Здоровье Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения Проблему лишнего потребления калорий россиянами и ожирения можно решить, выполняя всего два правила здорового питания.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Кино Названы любимые отечественные фильмы россиян Ранее iReactor писал, что аналитики назвали самый популярный отечественный фильм XXI века.