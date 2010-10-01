Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.

Спорт день за днем

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Спорт день за днем

Политика Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.

Происшествия США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Общество Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников в Лиге чемпионов Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с "Бенфикой" (Португалия), "Лионом" (Франция) и "Лейпцигом" (Германия) в группе G. Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Общество Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.

Происшествия Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Футбол ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.

Шоу-бизнес Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, почему страна на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлена на уровне посла.

Экономика Роскачество назвало минимальную цену качественного вина Лоевский объяснил, что, по мнению экспертов Роскачества, мнения о том, что качественное вино не может стоить меньше 400–500 руб. — неверны.

Финансы Просрочка по кредитам россиян приблизилась к кризисному уровню Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» предупреждают, что уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян поднялся до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года.

Гаджеты Раскрыли массовую утечку личных данных владельцев iPhone По данным экспертов кибербезопасности, утечку в Apple закрыли в феврале. Однако пока точно неизвестно, сколько «айфонов» оказались заражены.

Шоу-бизнес Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

Транспорт Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения В рекомендациях вводится термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП» (прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, участки с пешеходными переходами и пр.) и предлагаются меры по снижению аварийности.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине По словам источника издания в Белом доме, Трамп хочет убедиться, что 250 млн долларов, которые США выделили Украине в 2019 финансовом году в качестве военной помощи, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов, передает ТАСС.