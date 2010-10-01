Футбол
Вести.RuЧех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.
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Политика
Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.
RT на русском 00:48
Происшествия
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников в Лиге чемпионов
Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с "Бенфикой" (Португалия), "Лионом" (Франция) и "Лейпцигом" (Германия) в группе G. Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.
News.ru вчера в 12:56
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
RT на русском вчера в 18:29
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Политика
Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе
Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
ТАСС вчера в 14:58
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском вчера в 11:19
Армия и оружие
В США учредили космическое командование
Известия вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, почему страна на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлена на уровне посла.
RT на русском вчера в 08:52
Экономика
Роскачество назвало минимальную цену качественного вина
Лоевский объяснил, что, по мнению экспертов Роскачества, мнения о том, что качественное вино не может стоить меньше 400–500 руб. — неверны.
РБК 03:16
Финансы
Просрочка по кредитам россиян приблизилась к кризисному уровню
Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» предупреждают, что уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян поднялся до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года.
Росбалт 02:36
Гаджеты
Раскрыли массовую утечку личных данных владельцев iPhone
По данным экспертов кибербезопасности, утечку в Apple закрыли в феврале. Однако пока точно неизвестно, сколько «айфонов» оказались заражены.
7 канал Красноярск 03:26
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Интересант 03:36
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
РБК вчера в 23:28
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru вчера в 20:16
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Транспорт
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения
В рекомендациях вводится термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП» (прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, участки с пешеходными переходами и пр.) и предлагаются меры по снижению аварийности.
РБК 03:35
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
По словам источника издания в Белом доме, Трамп хочет убедиться, что 250 млн долларов, которые США выделили Украине в 2019 финансовом году в качестве военной помощи, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Взгляд.ру 28 августа в 23:34
Гаджеты
LG анонсировала новый смартфон LG Q70
Сегодня на презентации LG в Южной Корее был представлен новый смартфон Q-серии LG Q70.
ITZine.ru 03:29