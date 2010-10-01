Футбол

Вести.RuВести.RuЧех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.
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