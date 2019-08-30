Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.

Спорт день за днем

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Политика Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.

Путешествия Россияне жалуются на кусающихся обезьян за рубежом Как отмечается, чаще всего россияне во время отдыха в странах Юго-Восточной Азии прибегают к медпомощи именно из-за укусов обезьян.

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Ульяновской области 12 детей пожаловались на избивающих их мать В ульяновскую полицию поступили жалобы 12 детей, которые утверждают, что их приемная мать их бьет.

Игры Стали известны следующие бесплатные игры Epic Games Store Epic Games Store уже достаточно давно перешёл в активное наступление. Вспомните, с чего всё начиналось: скромная одна игра в две недели.

Политика Россия и Украина вновь отложили обмен заключенными Обмен между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами в пятницу, 30 августа, не состоится, сообщила пресс-секретарь Совета Безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Культура Конкурс имени Андрея Стенина готов объявить победителей 2019 года О конкурсе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Происшествия Жительницу Сочи обвинили в смерти ее трехмесячного сына Следственные органы на Кубани предъявили обвинение жительнице Сочи в смерти ее трехмесячного сына, которого она своевременно не обследовала у врачей.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Общество Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.

Происшествия СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.

Общество Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

Здоровье Диетолог назвала три самых полезных продукта осени Врач-диетолог Елена Соломатина в осенний период советует, в первую очередь, налегать на тыкву, сообщает «Газета.ру».

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала слухи о разводе Известная телеведущая и актриса Ксения Бородина прокомментировала слухи о разводе.

Футбол ЦСКА согласовал трансфер Комличенко Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

Игры Симулятор Two Point Hospital стал временно бесплатным в Steam Sega и Two Point Studios отмечают релиз дополнения «Тесные контакты» к юмористическому симулятору Two Point Hospital бесплатными Steam-выходными.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Спорт Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее В 1994 году Петшак установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

Авто Почему нельзя ездить на лысой резине - контакт же лучше! Для мокрого покрытия в Формуле 1 используют промежуточные или дождевые шины с водоотводящими канавками.

Политика В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Футбол Спартак — Брага 1:2 Главный тренер «Спартака» Олег Кононов назвал стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».

Общество В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.