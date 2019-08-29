Футбол
Вести.RuЧех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией". Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро.
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Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
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Лукашенко предложил Болтону перезагрузить отношения США и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит в страну советника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «историческим моментом» и предложил начать отношения между двумя государствами с «чистого листа».
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Компания Zotye рассказала о новинках для России
Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.
Автоновости дня 03:37
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После концерта Риты Дакоты, на котором Влад Соколовский отметился публичным проявлением нежных чувств к бывшей супруге, певец также опубликовал в stories на своей страничке в Instagram несколько постов, посвященных именно ей.
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Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
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В России вырос спрос на мощные автомобили
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Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
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Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов
Сегодня, 29 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Бомбардир.ру 04:41
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
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Верховная рада избрала нового главу МИД Украины
В четверг, 29 августа, Верховная рада Украины назначила министром иностранных дел Вадима Пристайко.
ИА Новороссия 13:25
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
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Здоровье
ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.
Телеканал 360° 12:18
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Вышел геймплейный трейлер Jumanji: The Video Game
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Здоровье
Орехи могут спровоцировать непроходимость кишечника
По словам экспертов, пережеванные орехи образуют липкую массу. Она в кишечнике может вызвать опасное состояние, пишут РИА Новости.
Русская Планета 07:10
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Politico: Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине
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RT на русском 13:37
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Политика
Осипов отчитался Путину о восстановлении объектов после пожаров в срок
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с президентом России Владимиром Путины отчитался о ходе восстановления работ после апрельских пожаров и заявил, что все работы идут в срок, который определил глава государства, сообщается 29 августа на сайте Кремля.
Чита.Ру 07:24
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
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Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
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Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
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Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
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Скворцова сообщила о состоянии здоровья врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
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Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика
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Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
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