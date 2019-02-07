Футбол

Чеферин переизбран президентом УЕФА на новый срокЧемпионат вчера в 06:00

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Чеферин был переизбран главой организации на новый четырёхлетний срок — до 2023 года. В Российском футбольном союзе ранее объявили, что поддержат Чеферина на предстоящий выборах. 14 сентября 2016 года Чеферин был избран седьмым президентом УЕФА.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. VAR все ближе к России

ТАССвчера в 11:56

Чеферин, повторите: нынешний президент УЕФА сохранит свой пост

Известия06 февраля в 16:00

Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Soccer.ruвчера в 06:11

Чеферин переизбран президентом УЕФА на новый срок

Чемпионатвчера в 06:00

Алаев: «Факт, что кандидатуру Чеферина выдвинули все национальные ассоциации, говорит сам за себя»

Sport24.ruвчера в 06:53

Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Российская газетавчера в 05:55

Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Матч ТВвчера в 06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Кино

Умер народный артист Сергей Юрский

Обновлено в 01:17
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

При аварии автобуса с шахтёрами в Кузбассе погибли шесть человек

Отмечается, что в результате происшествия погибли шесть человек, 16 пострадали. Все обстоятельства аварии выясняются.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»

Обновлено вчера в 08:31
Спорт

Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Останкинская башня станет красной в День влюбленных

Обновлено в 01:41
Музыка

Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев

Обновлено вчера в 16:17
Хоккей

Дубль Кузнецова и две передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу

В составе победителей дублем отметился Евгений Кузнецов (29-я и 65-я минуты), сделавший также одну результативную передачу, по разу отличились Андре Бураковски (7) и Мэтт Нисканен (41).
Обновлено вчера в 23:28
Авто

Седан Subaru Legacy нового поколения представлен официально

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Политика

Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из заключения экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова.
Обновлено вчера в 19:56
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военнослужащий

Обновлено вчера в 11:59
Транспорт

В метро тестируют поезд «Москва-2019»

Обновлено в 01:13
Транспорт

Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде

Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Эксперты: Электромобили разряжаются из-за жары и морозов

Эксперты Американской автомобильной ассоциации по итогам испытаний и анализа жалоб автовладельцев заявили, что электромобили разряжаются из-за жары и небольшого мороза.
Обновлено вчера в 11:37
Кино

70-летний юбилей отмечает Ирина Муравьева

8 февраля 1949 года, родилась одна из самых талантливых актрис в истории России – Ирина Муравьева.
Обновлено в 01:56
Политика

Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Наука

Ученые выяснили, стоит ли употреблять пиво с вином

Ученые из Британии выяснили правдив ли миф о том, что употребление пива с вином снижает уровень похмелья на следующее утро.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы

Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт

Валерия едва не замерзла на трассе на Дальнем Востоке

Обновлено в 01:39
Общество

В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля

В Москве 23 февраля и 24 февраля в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Отечества вступят в силу ограничения на продажу алкогольной продукции.
Обновлено в 01:36
Транспорт

Участок «красной» ветки метро будет закрыт с 16 по 24 февраля

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Красносельская» до станции «Бульвар Рокоссовского» будет закрыт с 16 по 24 февраля 2019 года.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Культура

СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой

Обновлено вчера в 13:45
Наука

Исследователи обнаружили самую древнюю раковую опухоль

В 2016 году ученые из ЮАР сообщили о находке костей стопы с раковой опухолью возрастом 1,7 миллиона лет.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Два бойца ранены при взрыве гранаты на учениях Росгвардии

Брошенная одним из бойцов боевая граната упала на бруствер и взорвалась рядом с окопом. Два сотрудника ОМОН получили ранения.
Обновлено в 01:19
Политика

Основатель Amazon заявил о шантаже личными фотографиями

Безос в четверг выступил с заявлением, что руководство National Enquirer угрожало опубликовать новую серию личных фотографий, на которых он запечатлен с бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 19:54
Авто

УАЗ «Пикап» получил новые опции

Обновлено вчера в 04:04
Происшествия

В Краснодаре брошенный в трамвай кирпич разбил голову водителю

Обновлено в 01:41
ещё по теме
Александер Чеферин
Словенский юрист
Словенский юрист и спортивный функционер, 7-й президент УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное