Футбол

Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в ГрозномСобеседник 08:18

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 14 июля
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
1 фото
В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом «Интерфаксу» сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РПЛ: «Ожидаем решение УЕФА по допуску Грозного до матчей еврокубков в ближайшее время»

Матч ТВ08:05

В УЕФА считают, что Чечня готова принять матчи еврокубков

Советский спорт08:34

РПЛ: «Ожидаем решение УЕФА по допуску Грозного до матчей еврокубков в ближайшее время»

Sportbox.RU08:05

Мейтин: «Считаем, что в Грозном есть все для проведения матчей под эгидой УЕФА»

Sport24.ru06:58

Чечню назвали готовой к проведению матчей УЕФА

Интерфакс-Спорт07:06

Александр Мейтин: «Поездка представителя УЕФА в Грозный прошла позитивно, ждем решение исполкома»

Спорт-Экспресс06:50

РПЛ: «Мы ожидаем ответа о допуске Чечни к проведению игр под эгидой УЕФА»

ProstoProSport06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:06, Вашингтон
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Футбол

В РФС высказались о спорном голе Миранчука

Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал спорный гол полузащитника московского "Локомотива" Алексей Миранчука в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина".
Обновлено в 06:59
Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию

Обновлено в 07:59
Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Футбол

Агент Бэйла опроверг возможность его возвращения в «Тоттенхэм»

Представитель футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт назвал чепухой слухи о возвращении его клиента в лондонский «Тоттенхэм».
Обновлено в 08:07
Авто

В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline

Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Конюхов совершит погружение к месту гибели линкора «Новороссийск»

Путешественник Федор Конюхов во вторник совершит тренировочное погружение к месту гибели линкора "Новороссийск", чтобы отработать водолазные навыки перед экспедицией к останкам броненосца "Петропавловск" в Жёлтом море, сообщил РИА Новости директор Центра морских исследований и технологий (Севастополь) Дмитрий Татарков.
Обновлено вчера в 06:53
Финансы

Чистая прибыль Citigroup в I полугодии выросла на 4%

Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. в первом полугодии 2019 года увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 9,51 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Обновлено вчера в 08:06
Здоровье

Жителей России попросили не употреблять в пищу насекомых

Маргарита Королева - врач-диетолог пояснила, что люди, которые не привыкли к подобной еде и она не является привычной, лучше отказаться от такого блюда в качестве постоянного питания.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Общество

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Общество

Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России

Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах

Обновлено в 07:59
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Обновлено в 06:16
Общество

Денис Глушаков развелся с женой

Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Политика

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Технологии

Структура Росатома оснастила Третьяковку новой охранной системой

Инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома "Элерон" доработала охранную систему "Яхонт", созданную для стратегических объектов, и установила ее в Третьяковской галерее.
Обновлено в 04:13
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Пригрозившему взрывом Крымского моста Турчинову напомнили об С-400

Как писал Лайф, Турчинов заявил о способности украинских "Нептунов" не только снести Крымский мост, но и уничтожить военные корабли РФ любого класса в Чёрном и Азовском морях и даже в портах их базирования.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика

Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала

Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Спорт

Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Казани достигла эпидемического порога

Уровень заболеваемости достиг эпидемического порога.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
ещё по теме
Главное