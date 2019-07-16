Футбол
Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в ГрозномСобеседник 08:18
|9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
|28′
Зоран Нижич
|33′
Евгений Харин
|36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
|46′
|56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
|69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|72′
Руслан Камболов
|74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
|82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
|84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
|87′
|90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
|90′+4′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
8
Шиманский
59
Харин
77
Бериша
23
Швец
21
Роши
19
Иванов
18
Понсе
39
Сафонов
6
Рамирес
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
17
Игнатьев
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом «Интерфаксу» сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Политика
СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России
Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак
Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Хоккей
Арбитрам КХЛ запретили вести соцсети
Арбитрам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запретили использовать социальные сети. заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
Обновлено в 09:43
Экономика
Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 10:23
Политика
Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»
Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В США нашли уязвимости в российских системах С-400
Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке
Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
Обновлено в 05:48
Политика
Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому
Обновлено в 09:39
Политика
Министр экологии Франции ушел в отставку
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Политика
Бывший глава МИД Турции назвал причину покупки российских С-400
Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку они превосходят американские аналоги, предлагаемые Вашингтоном.
Обновлено в 10:22
Политика
Закон об исключительности украинского языка вступил в силу
Во вторник, 16 июля, на Украине вступил в силу закон об исключительности украинского языка, однако на данный момент не все положения документа вступили в силу, в том числе штрафы за его нарушения.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
В 2020 году появится смартфоны с камерами на 108 Мп и 10-кратным зумом
Инсайдер говорит, что уже в 2020 году смартфоны с камерами на 108 Мп и 10-кратным зумом.
Обновлено в 10:25
Политика
ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник.
Обновлено в 10:15
Космос
В Европейской навигационной спутниковой системе Galileo произошел сбой
Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает и не способствует предоставлению услуг, свидетельствуют данные портала ее оператора European GNSS Service Centre.
Обновлено 14 июля в 10:56