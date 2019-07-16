Футбол

Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в ГрозномСобеседник 08:18

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 14 июля
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
1 фото
В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом «Интерфаксу» сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.
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