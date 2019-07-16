В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом «Интерфаксу» сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в Грозном

Политика СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Происшествия Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.

Происшествия В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.

Театры Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Хоккей Арбитрам КХЛ запретили вести соцсети Арбитрам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запретили использовать социальные сети. заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Экономика Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщается на сайте компании.

Политика Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту» Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Армия и оружие В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.

Политика В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.

Армия и оружие В США нашли уязвимости в российских системах С-400 Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.

Экономика Уникальный алмаз найден в Архангельской области Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.

Политика Министр экологии Франции ушел в отставку Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.

Политика Закон об исключительности украинского языка вступил в силу Во вторник, 16 июля, на Украине вступил в силу закон об исключительности украинского языка, однако на данный момент не все положения документа вступили в силу, в том числе штрафы за его нарушения.

Политика ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник.